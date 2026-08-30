Родителей предупредили о школьных схемах мошенников

Мошенники предлагают вступить в родительский чат или активировать электронный дневник, чтобы получить коды подтверждения, сообщает RT .

Руководитель отдела цифровой трансформации НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Александр Староверов предупредил, что злоумышленники используют школьные темы для обмана родителей.

«Злоумышленники пишут якобы от лица представителя родительского комитета: предлагают вступить в чат или выйти из него. Потом уточняют: „Точно хотите выйти/зайти?“ Рядом создают фейковую страницу группы. От ее имени присылают код подтверждения и просят его передать», — цитирует эксперта «ФедералПресс».

По словам Староверова, затем мошенники имитируют вход в «Госуслуги» и другие сервисы. Базовые данные жертвы, включая имя, отчество и ИНН, они могут найти в открытых источниках или получить из утечек.

После этого аферисты запугивают человека кредитами или обвинениями в финансировании запрещенных организаций и предлагают решить проблему за деньги.