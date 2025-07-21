«Родина»: более 40% москвичей испытывают выгорание от жизни в мегаполисе

Страдают от эмоционального выгорания из-за жизни в мегаполисе 43% москвичей. Такие результаты показал опрос группы «Родина», сообщила «Газета.ru».

Треть участников не знакома с таким состоянием и не боится его. Однако 20% опасаются столкнуться с выгоранием.

Половина опрошенных москвичей считает, что прогулки в парках и лесах помогают восстановить эмоциональный комфорт. При этом четверть респондентов не видят в таких занятиях пользы для психологического комфорта.

Примерно 40% опрошенных справляются со стрессом с помощью занятий спортом. Треть респондентов не замечают влияния физических нагрузок на ментальное здоровье.

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