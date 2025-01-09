Роддома и женские консультации продолжили массово закрываться

Несмотря на проблемы с демографией, в России продолжают закрывать родильные дома и женские консультации. В период с 2019 по середину 2024 года лицензии лишились более 150 клиник, оказывающих родовспомогательные услуги, сообщило издание «МК» .

По его информации, дефицит акушеров-гинекологов и неонатологов составляет от 8,5 до 11,5 тысячи специалистов.

Главврач одного из крупных роддомов, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о закрытии медучреждения, в котором она работала. По ее словам, сотрудников отправили на «регулярную мойку», а затем уволили.

«Это стало шоком для всего персонала. Конечно, роженицы не остались без помощи, их перевели в соседний роддом, но там уже была большая нагрузка», — объяснила врач.

Подобная ситуация объясняется тем, что при низком уровне рождаемости содержание небольших роддомов становится нерентабельным, добавило издание.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала россиянок рожать до 35 лет. Она отметила, что в более старшем возрасте появляется риск генетической мутации яйцеклеток.