Робот Юни от Сбера вышел на лед вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой. Об этом сообщила пресс-служба организации, ее процитировало РИА «Новости» .

«Технически это стало возможным благодаря работе ведущих инженеров центра робототехники», — отметили в пресс-релизе.

Робот танцевал с партнершей, удерживая равновесие на льду. В Сбере отметили, что за каждым движением Юни стоит сложнейшая работа инженеров. Специалисты обеспечивали устойчивость и точность движений, а также синхронность.

Достижение инженеров Сбера приближает появление роботов, способных взаимодействовать с людьми в повседневной жизни. В планах Сбера — внедрение роботов в ледовое шоу, где они станут полноценными участниками.

На ПМЭФ в июне Подмосковье представило роботов-гуманоидов. Сбер совместно с ЦРТ представил AI-решения для госсектора.