Роберта Ляпидевского похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста России Роберта Ляпидевского планируют похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили РИА «Новости» в его семье.

«По православным канонам в четверг состоится панихида, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище», — сказал собеседник агентства.

Народный артист России Роберт Ляпидевский скончался на 90-м году жизни. В Театре кукол имени С. В. Образцова, где он прослужил 65 лет, его назвали настоящим кукольником с замечательной душой.

Актер появился на свет в семье легендарного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, который участвовал в спасении челюскинцев. Родители настояли, чтобы он два года учился в Нахимовском училище, а затем — на факультете журналистики. В театр он попал случайно.

За годы карьеры Ляпидевский сыграл десятки ролей: от Духа окровавленной графини до царя Салтана, от Аладдина до Дон Жуана. Он также воплотил Критского быка и ослика Иа. В «Необыкновенном концерте» Ляпидевский блестяще исполнил роль конферансье Эдуарда Апломбова.