RNC Pharma: Нижегородская область заняла шестое место в РФ по объему расходов на антидепрессанты

Нижегородская область заняла шестое место в России по объему расходов на антидепрессанты. Об этом сообщил автор Telegram-канал « Бокал прессека » Алексей Никонов со ссылкой на данные аналитиков RNC Pharma.

За первые 10 месяцев 2025 года жители Нижнего Новгорода потратили на лекарства против депрессии 412 миллионов рублей. Они приобрели почти полмиллиона упаковок.

Рост спроса на соответствующие препараты составил 22%, а расходы на их покупку увеличились на 37%, добавил сайт «Время Н».