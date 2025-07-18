РКН: поправки о штрафах за незаконную передачу сим-карт помогут в борьбе с мошенничеством

Цель поправок о штрафах за незаконную передачу сим-карт и данных для входа в интернет — защитить людей от дистанционного мошенничества. Об этом сообщили эксперты Роскомнадзора сайту телеканала «Звезда» .

«Для достижения преступных целей злоумышленники организуют незаконную деятельность по приобретению у физических лиц оформленных на них телефонных номеров (сим-карт), а также аккаунтов (личных кабинетов) в социальных сетях, на портале "Госуслуги" и так далее», — отметили в ведомстве.

Роскомнадзором предприняты шаги по борьбе с использованием сим-боксов и чужих номеров для подмены звонков и обмана граждан. Кроме того, принятые меры помогут предотвратить передачу личных данных и номеров посторонним лицам.

Государственная дума утвердила поправки, которые предусматривают штрафы до 50 тысяч рублей за передачу номера и до 200 тысяч — за передачу данных для доступа в интернет.