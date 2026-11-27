Российские собственники съемного жилья выдвигают необычные условия аренды — от запрета на определенные имена до проверки семейных фотоальбомов. Об этом «РИА Недвижимость» сообщили опрошенные эксперты.

Специалисты отметили: из-за высокого предложения требования арендодателей в целом стали адекватнее, но редкие странные запросы сохраняются. Руководитель направления аренды «Миэль Практики» Мария Жукова рассказала о собственнице, не соглашавшейся селить мужчин по имени Евгений, и о владельце, просившем привести жильцов к фонтану для оценки со стороны.

Риелтор Александр Харыбин вспомнил случай, когда хозяйка квартиры требовала семейный фотоальбом для подтверждения брака, а также о желании арендодателей ночевать в сданном жилье. Среди других причин отказа эксперты выделили учебу в неподходящем вузе, отказ варить супы и чрезмерную улыбчивость.