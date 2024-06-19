Риелтор Зайцев рассказал, что в этом году значительных колебаний стоимости жилья не предвидится

Несмотря на сильную чувствительность рынка недвижимости к различным колебаниям, в этом году значительного роста или снижения стоимости жилья не предвидится. Об этом «ФедералПресс» рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам эксперта, в данный момент рынки находятся на этапе адаптации к изменяющимся условиям кредитования.

«Если говорить про прогнозы, то в этом году мы не ожидаем каких-то существенных изменений цен, как на вторичном, так и на первичном рынке», — добавил он.

Цены на жилье зависят не только от доступности ипотечных кредитов, но и от баланса спроса и предложения на рынке, покупательской способности, структуры предложения и экономической ситуации в стране в целом.