Риелтор Власова рассказала, что новые правила исключат возможность оформления двух льготных ипотек на одну семью

С 1 февраля 2026 года вступят в силу новые правила для семейной ипотеки: теперь включение супруга в состав заемщиков по кредитному договору станет обязательным. Рынок недвижимости может отреагировать на эти изменения по-разному, и уже сейчас можно наблюдать определенные тенденции, сообщила председатель Объединения риелторов Тюменской области Светлана Власова в интервью «ФедералПресс» .

По словам Власовой, основная часть запросов приходится на льготные кредиты, в частности на семейную ипотеку. Ожидается, что к весне средства будут направлять на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), так как этот сегмент также охвачен программой семейной ипотеки.

Власова отметила, что из-за новых правил оформления семейной ипотеки на одну семью нельзя будет оформить две льготных ипотеки при условии, что супруги состоят в браке. При этом, если супруги не состоят в браке, каждый из них может оформить семейную ипотеку на себя благодаря наличию ребенка. Председатель объединения риелторов выразила надежду, что новые условия не приведут к распаду браков.

Текущие цены на недвижимость находятся в стадии стагнации, застройщики предлагают комфортные условия покупки, такие как рассрочка и паркинги в подарок, но девелоперы не отмечают всплеска продаж. Прогнозируется, что при снижении ключевой ставки цены на недвижимость могут вырасти. Покупать квартиру стоит тогда, когда это необходимо для улучшения жилищных условий, подчеркнула Власова.