Риелтор Виноградов заявил, что кладовые помещения стали выгоднее жилой недвижимости

Кладовые в Москве — более выгодный вариант для арендного бизнеса, чем квартиры. Их окупаемость оказывается в два раза выше, а в Подмосковье срок возврата вложений сокращается еще сильнее и составляет менее 5,5 года. Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и ЛО Валерий Виноградов объяснил MIR24.TV популярность таких объектов текущими экономическими условиями.

Из-за высоких банковских ставок инвесторы заходят в этот бизнес с собственными деньгами, что исключает расходы на обслуживание кредита.

«Поэтому инвесторы кладовых заходят, как правило, с собственными деньгами. В связи с этим окупаемость изначально выше», — пояснил эксперт.

Для личного пользования москвичи покупают келлеры (кладовки), чтобы освободить малогабаритные квартиры от туристического или спортивного инвентаря.

Стоимость входа на рынок остается доступной. Так, кладовое помещение в новостройке обойдется в 200–400 тысяч рублей. Пай в закрытом ПИФе недвижимости — от 300 тысяч рублей. Для сравнения: машино-место стоит в среднем четыре миллиона рублей, а торговое помещение — от 15 миллионов.

Среди главных рисков Виноградов выделил подтопление цокольных этажей и неправильное оформление документов при покупке.