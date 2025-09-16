Риелтор Виноградов предупредил об увеличении сроков ипотеки при рефинансировании
Рефинансирование ипотеки представляет собой процедуру повторного кредитования, при которой заемщик погашает старую задолженность за счет нового займа на более выгодных условиях. Подробнее рассказал вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерий Виноградов в беседе с MIR24.TV.
Эксперт отметил рост спроса на соответствующую процедуру, назвав ее привлекательной в случаях, когда на выходе ставка становится ниже. Согласно оценкам специалистов, рефинансирование выгодно, если разница в ставках между старым и новым займом составляет хотя бы 1%.
«Как правило, рефинансирование увеличивает сроки. И сегодня многие идут на это», — предупредил риелтор.
По его словам, такой инструмент актуален для тех, кто не планирует досрочно закрывать ипотеку.