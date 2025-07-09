Риелтор Виноградов отметил, что в России набирает популярность обмен старой квартиры на новую

Обмен старого жилья на новое с доплатой становится все популярнее среди россиян благодаря изменениям в условиях ипотеки. Услугу trade-in предоставляют большинство крупных застройщиков, включая прямую покупку «вторички». Этот механизм значительно упрощает жизнь покупателю, однако имеет ряд особенностей и подводных камней, рассказал вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга Валерий Виноградов в разговоре с MIR24.TV .

По мнению эксперта, ключевым преимуществом программы является отсутствие необходимости самостоятельного поиска покупателей и быстрая реализация сделки. Тем не менее, покупатели сталкиваются с несколькими рисками: продажа старой квартиры не гарантирована в указанный срок, а скидки при покупке нового жилья часто оказываются меньше ожидаемых.

Таким образом, сервис trade-in остается привлекательным вариантом для тех, кто хочет ускорить переезд и улучшить жилищные условия, однако требует тщательного анализа ситуации и консультации специалистов, резюмировал Виноградов.