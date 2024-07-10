Риелтор Вихлянцев: в некоторых банках можно купить более низкую ставку по ипотеке

Кредитные ставки на покупку жилья достигли в среднем 20% после отмены льготной ипотеки в России. При таких условиях за пять лет заемщики могут выплатить фактически две стоимости квартиры, заявил член Российской гильдии риелторов Роман Вихлянцев в эфире радио « КП ».

По его словам, в данной ситуации остается надеяться на акционные предложения от банков. Некоторые финансовые учреждения все еще предлагают скидки по ипотеке.

«В основном это программа так называемой покупки ставки. То есть, заплатив деньги, вы можете получить более низкую ставку», — пояснил эксперт.

Он также напомнил о существовании выгодных условий для семей с маленькими детьми и IT-специалистов.