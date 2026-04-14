Риелтор Тюттерина предложила рассмотреть старую дачу с удобствами на улице при скромном бюджете

Тенденция к покупке и строительству частных домов, начавшаяся в пандемию, сейчас только усиливается. Степень комфорта участка будет зависеть от бюджета, рассказала риелтор Елена Тюттерина в беседе с MIR24.TV .

По словам эксперта, самый бюджетный вариант — это старая дача с удобствами на улице и площадью 50–60 квадратных метров на участке четыре-шесть соток.

«Такие объекты — в удалении 60-70 километров от МКАД — стоят от 2,5 до 3 миллионов рублей», — отметила специалист.

Она также добавила, что средняя дача на расстоянии 50–60 километров от МКАД обойдется в 4–4,5 миллиона рублей, но для комфортного проживания потребуется дополнительно вложить около 1,5 миллиона рублей в ремонт и обустройство.