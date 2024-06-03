Риелтор Сырцов: Центральный округ — самый безопасный для аллергиков район в Москве
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал самые безопасные для аллергиков районы в Москве. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».
На первое место он поставил Центральный административный округ. Большинство парков и скверов там являются изначально рукотворными.
«Их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники», — пояснил риелтор.
Второе место, добавил специалист, занимает Северный округ, во флоре которого преобладает дуб. Его пыльца редко проникает в дыхательные пути из-за крупного размера.
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