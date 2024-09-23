Риелтор Сырцов: самый высокий пентхаус в Москве расположен в Москва-Сити на 85 этаже

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал самые высокие пентхаусы в Москве. По словам эксперта, один из них расположен в Москва-Сити на 85-м этаже и продается за 2,7 миллиарда рублей.

Другой пентхаус стоимостью 2,1 миллиарда рублей расположен в готовой башне в Пресненском районе на 75 этаже. Третий является частью жилого комплекса комфорт-класса в районе Печатники и продается за 45 миллионов рублей.

По словам директора департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светланы Бардиной, высокие квартиры во всем мире считаются трофейной недвижимостью.