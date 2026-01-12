Риелтор Сырцов предложил сравнить цену покупки и будущую выручку перед продажей квартиры

Перед продажей жилья стоит учитывать разницу между стоимостью приобретения недвижимости и возможной прибылью от ее реализации. Об этом рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с « Газетой.ru ».

Специалист посоветовал обратить особое внимание на этот аспект владельцам недавно купленных квартир.

«Продажа с целью покупки новой квартиры сейчас оправданна, если, скажем, вы хотите сменить локацию, переехать в более современный жилой комплекс», — предупредил эксперт.

По его словам, расширение площади квартиры без дополнительных расходов маловероятно без ухудшения условий проживания или снижения качества застройки.