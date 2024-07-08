Риелтор Старикова: ипотечные каникулы можно получить максимум на 6 месяцев

Ипотечные каникулы, благодаря которым можно приостановить или уменьшить выплату ипотеки, можно получить максимум на шесть месяцев и только один раз на каждый кредит. Об этом рассказала риелтор Анна Старикова агентству RuNews24.ru.

По словам специалиста, отсрочку оформят, если ипотека оформлена на единственное жилье. Для этого потребуется подать заявление в банк и предоставить все необходимые документы. После каникул выплаты возобновляются по старому графику.

Ипотечные каникулы полагаются в случае потери работы, получения инвалидности или снижения дохода на 20%, отметила Старикова.

Жанна Фриске: 50 лет обаяния

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

👙 Штрафы за купальник. Можно ли оголяться в городе?

Новые обитатели московских водоемов. Что делать, если нашел медузу в городе

«Шмурдяк» с европейской пропиской. Почему вино из Белоруссии раскритиковали в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте