Риелтор Старикова: ипотечные каникулы можно получить максимум на 6 месяцев

Ипотечные каникулы, благодаря которым можно приостановить или уменьшить выплату ипотеки, можно получить максимум на шесть месяцев и только один раз на каждый кредит. Об этом рассказала риелтор Анна Старикова агентству RuNews24.ru.

По словам специалиста, отсрочку оформят, если ипотека оформлена на единственное жилье. Для этого потребуется подать заявление в банк и предоставить все необходимые документы. После каникул выплаты возобновляются по старому графику.

Ипотечные каникулы полагаются в случае потери работы, получения инвалидности или снижения дохода на 20%, отметила Старикова.