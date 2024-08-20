Риелтор Словиковский посоветовал россиянам не рассматривать субсидированные ставки в период стройки

Директор агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский в беседе с «ФедералПресс» посоветовал россиянам, желающим приобрести жилье, не заходить в историю с рассрочками и субсидированными ставками на период стройки.

По словам эксперта, все это сомнительно, если учесть, что снижение ключевой ставки Центробанком пока не предвидится.

«Но какая будет ставка по ипотеке через два года — никто не знает. Впрочем, это никого почему-то не смущает. Сделки идут, а рынок дышит», — добавил Словиковский.

Он пояснил, что по субсидированной ставке под 6% на период стройки платеж составит 35 тысяч рублей в месяц, а вот после сдачи дома по рыночной ставке 21,5% он будет уже 107 тысяч рублей.