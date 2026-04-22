Риелтор Шурыгин сообщил о росте доли китайских покупателей на рынке загородного жилья в Подмосковье

За последний год на рынке элитного загородного жилья Подмосковья доля китайских покупателей увеличилась с 0,5% до 7%. Об этом сообщил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин в беседе с РИА «Недвижимость» .

По его словам, такие клиенты в основном интересуются домами стоимостью 350–400 миллионов рублей на Новорижском шоссе.

«Клиенты — бизнесмены, прочно обосновавшиеся в России. Интересно, что загородный формат до недавнего времени не интересовал китайцев вовсе, но в 2024–2025 годах у этой категории появился спрос на элитные резиденции», — отметил специалист.

Он пояснил, что многие предприниматели из КНР, обосновавшиеся в РФ, за последние годы увеличили свое благосостояние и рассматривают покупку загородного дома как показатель успеха. Иностранцы предпочитают современную европейскую архитектуру с четкими линиями и учитывают принципы фэншуй при выборе недвижимости.