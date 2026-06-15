Риелтор Шмелев: в 2026 году на рынке аренды правят бал наниматели

К лету 2026 года рынок аренды недвижимости в России сильно изменился: теперь не собственники жилья выбирают арендатора, а наоборот. И это несмотря на то, что ипотеку сегодня взять все сложнее. Эксперт в сфере недвижимости Владимир Шмелев объяснил 360.ru, почему так случилось и когда восстановится спрос.

Причина первая — ужесточение миграционной политики, из-за чего поток приезжих людей снизился, соответственно, освободилось много квартир эконом-класса.

Второе — многие инвестиционные квартиры вышли на рынок аренды к лету 2026 года.

«Конкуренция увеличилась, а количество потенциальных арендаторов осталось прежним», — объяснил Шмелев.

Несмотря на это, эксперт ожидает оживления рынка ближе к сентябрю, то есть к концу июля — началу августа. Это связано с началом учебного года и завершением сезона отпусков.

О том, сколько сегодня стоит аренда студии, однушки, двушки и трешки в Подмосковье, — в материале 360.ru.