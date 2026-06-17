Риелтор Шмелев объяснил замедление роста цен на новостройки спросом на вторичку

«Квадрат» новостройки в России вырос почти до 190 тысяч рублей, однако стоимость первичного жилья медленно, но продолжает расти. Риелтор Владимир Шмелев объяснил 360.ru, что это происходит благодаря выросшему интересу ко вторичке.

Еще пять лет назад первичку покупали, потому что она была дешевле вторички. За счет цены окупались многие риски: опоздание по срокам сдачи объекта, невозможность оценить его воочию. Люди покупали кота в мешке и шли на это намеренно. Кроме того, многих подстегивала семейная ипотека по сниженной ставке.

Сегодня люди не видят смысла брать на себя перечисленные риски.

«Вторичка — это ведь необязательно старый фонд. Это может быть недавно сданный, свежий дом или квартира в новостройке, которую купили у застройщика», — объяснил эксперт.

По этой же причине рынок вторички сегодня активен, из-за чего цены на объекты в этом сегменте рынка также растут.

О том, что будет с ценами в течение лета 2026 года и к осени — в материале 360.ru.