Риелтор Шмелев назвал самым распространенным дефектом в квартирах с отделкой плохо открывающиеся окна

Самым распространенным недостатком в квартирах с отделкой являются плохо открывающиеся и закрывающиеся окна. Об этом изданию «Москва 24» рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев.

Во время приемки жилья он также призвал россиян обращать внимание на состояние стен, дверей, ванны.

«К распространенным недочетам также относятся неровности стен, неработающие батареи и розетки», — добавил риелтор.

В заключение Шмелев порекомендовал обращаться к специалистам, которые при приемке квартиры сверят все необходимые параметры по чек-листу и дадут заключение.