Риелтор Русакова отметила, что новые условия рассрочки могут привести к снижению спроса на жилье

С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу новые правила предоставления рассрочки. Риелтор Анна Русакова в беседе с «ТСН24» высказала мнение о том, как это повлияет на рынок недвижимости.

Госдума ограничила максимальный срок рассрочки до шести месяцев, а с 1 апреля 2028 года он сократится до четырех месяцев. При предоставлении рассрочки будут передавать данные в бюро кредитных историй, если сумма покупки превышает 50 тысяч рублей.

Анна Русакова считает, что эти изменения могут привести к снижению спроса на жилье в рассрочку. Однако риелтор уверена, что люди всегда найдут альтернативные варианты приобретения недвижимости. Например, по ее мнению, ставки по ипотеке могут стать более привлекательными.