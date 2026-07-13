Риелтор Рябухина рассказала, что особенно тяжело продаются квартиры без ремонта и с неудобной планировкой

Риелтор Наталья Рябухина сообщила, что сейчас покупатели стали предъявлять более высокие требования к жилью, из-за чего некоторые квартиры долго не находят покупателей. Особенно тяжело продать квартиры без ремонта, с неудобной планировкой, на первом этаже или с плохим видом из окна. Также сложно реализуются апартаменты, предназначенные для постоянного проживания, написало агентство «Прайм» .

Эксперт отметила, что покупателей пугают такие риски, как долги, аресты, залог или продажа по доверенности, добавил KP.RU.

«Обременения в виде долгов, арестов и залога, а также продажа по доверенности — это рискованные варианты, которые пугают большинство покупателей», — сказала она.

Однако даже квартиру с недостатками можно продать, если установить адекватную цену. Если у объекта несколько минусов, его реализация может затянуться. В этом случае снижение стоимости может помочь найти покупателя. Главное — правильно оценить недвижимость, качественно ее представить и быть готовым договариваться о цене, добавила риелтор.