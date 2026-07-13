Риелтор Рябухина рассказала, что особенно тяжело продаются квартиры без ремонта и с неудобной планировкой
Риелтор Наталья Рябухина сообщила, что сейчас покупатели стали предъявлять более высокие требования к жилью, из-за чего некоторые квартиры долго не находят покупателей. Особенно тяжело продать квартиры без ремонта, с неудобной планировкой, на первом этаже или с плохим видом из окна. Также сложно реализуются апартаменты, предназначенные для постоянного проживания, написало агентство «Прайм».
Эксперт отметила, что покупателей пугают такие риски, как долги, аресты, залог или продажа по доверенности, добавил KP.RU.
«Обременения в виде долгов, арестов и залога, а также продажа по доверенности — это рискованные варианты, которые пугают большинство покупателей», — сказала она.
Однако даже квартиру с недостатками можно продать, если установить адекватную цену. Если у объекта несколько минусов, его реализация может затянуться. В этом случае снижение стоимости может помочь найти покупателя. Главное — правильно оценить недвижимость, качественно ее представить и быть готовым договариваться о цене, добавила риелтор.