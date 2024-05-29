Риелтор Рачкова: проверка договора аренды в Росреестре защитит от внезапного выселения

Риелтор Татьяна Рачкова посоветовала проверять регистрацию договора аренды квартиры в Росреестре. Об этом сообщило РИАМО.

По словам эксперта, соответствующее соглашение нередко заключают на 11 месяцев, ведь в государственное учреждение необходимо вносить данные о съеме недвижимости на срок от года.

«Если же владелец жилья захочет сдать ее на срок больше года и не зарегистрирует договор найма, то тот фактически не будет иметь законной силы», — добавила Рачкова.

Она призвала всегда проверять сведения в Росреестре. Такие меры позволят защититься от внезапного выселения, добавил сайт kp.ru.

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте