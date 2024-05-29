Риелтор Рачкова: проверка договора аренды в Росреестре защитит от внезапного выселения
Риелтор Татьяна Рачкова посоветовала проверять регистрацию договора аренды квартиры в Росреестре. Об этом сообщило РИАМО.
По словам эксперта, соответствующее соглашение нередко заключают на 11 месяцев, ведь в государственное учреждение необходимо вносить данные о съеме недвижимости на срок от года.
«Если же владелец жилья захочет сдать ее на срок больше года и не зарегистрирует договор найма, то тот фактически не будет иметь законной силы», — добавила Рачкова.
Она призвала всегда проверять сведения в Росреестре. Такие меры позволят защититься от внезапного выселения, добавил сайт kp.ru.
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