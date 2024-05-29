Риелтор Рачкова: проверка договора аренды в Росреестре защитит от внезапного выселения

Риелтор Татьяна Рачкова посоветовала проверять регистрацию договора аренды квартиры в Росреестре. Об этом сообщило РИАМО .

По словам эксперта, соответствующее соглашение нередко заключают на 11 месяцев, ведь в государственное учреждение необходимо вносить данные о съеме недвижимости на срок от года.

«Если же владелец жилья захочет сдать ее на срок больше года и не зарегистрирует договор найма, то тот фактически не будет иметь законной силы», — добавила Рачкова.

Она призвала всегда проверять сведения в Росреестре. Такие меры позволят защититься от внезапного выселения, добавил сайт kp.ru.