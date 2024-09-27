Риелтор Пысин сделал прогноз, что квартиры в новостройках Москвы подешевеют на 10% до конца года

Действующий член «Гильдии риелторов Москвы» Анатолий Пысин в беседе с изданием kp.ru сделал прогноз, что квартиры в новостройках в Москве должны подешеветь примерно на 10% до конца текущего года.
Эксперт добавил, что отдельные объекты недвижимости могут подешеветь на 20-30%, но это коснется тех вариантов, цены на которые были завышены искусственным образом.
Что касается вторичного жилья, оно может потерять до 10-15% цены. Речь идет о старом фонде — панельках, хрущевках, брежневках. Объекты в новых современных домах будут торговаться с дисконтом до 5%, добавил Пысин.
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