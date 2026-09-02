Риелтор Проскурин отметил, что жилье возле новых станций метро на границе с Подмосковьем может подорожать на 35%

В районе Куркино в Москве ожидается рост цен на недвижимость после строительства новых станций метро. По словам коммерческого директора риелторской компании «Метриум» Дмитрия Проскурина, цены на новостройки могут вырасти на 35%, а на вторичное жилье — на 25%, сообдило РИА «Недвижимость» .

Главный аналитик «Циана» Алексей Попов отметил, что обычно появление новых станций на радиальной линии метро повышает уровень цен на 10–12 процентных пунктов для рынка продажи и на 15–18 процентных пунктов для аренды. Однако в Куркине ситуация сложнее из-за особенностей застройки и изначально более высоких цен.

Ведущий эксперт по недвижимости риелторской компании «Этажи» в Москве Анна Зайцева ожидает роста цен на строящееся жилье в районе в пределах 8–10%, а на вторичное жилье — на 2–5%. Когда появится официальная информация о точном местоположении метро, цены могут вырасти еще на 5–8%, а после старта строительства — дополнительно на 8%. Открытие станции может привести к добавочному приросту в 10–20%.

В районе Куркино и его ближайших окрестностях строятся шесть проектов, от которых можно будет добраться пешком до новых станций метро. Три проекта сдаются уже в этом году, один — в следующем, и еще два — в 2029 и 2030 годах. В общей сложности в этих проектах будет более четырех тысяч квартир.