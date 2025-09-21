Риелтор Полторак опроверг мнение о том, что новые меры поддержки застройщиков могут привести к росту цен на вторичку

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти не видят серьезных рисков из-за переноса застройщиками сроков ввода жилья в эксплуатацию. Однако он отметил, что около 20% застройщиков уже находятся под угрозой банкротства, и их число может увеличиться, если спрос на недвижимость упадет, а государственная поддержка прекратится. Сейчас сроки завершения строительства перенесены для 19% объектов. Ситуацию на рынке недвижимости прокомментировал почетный член Российской гильдии риелторов Григорий Полторак в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Специалист отметил, что временные рамки часто сдвигаются, и конца этому не видно. Риелтор подчеркнул, что покупатели новых квартир справедливо опасаются, ведь застройщик может взять деньги за квартиру и бесконечно отодвигать срок сдачи дома.

«Наверное, так тоже может быть. С другой стороны, а куда деваться? Жить-то надо где-то», — отметил Полторак.

Некоторые эксперты отрасли считают, что такая ситуация может привести к росту цен на рынке вторичного жилья, однако Григорий Полторак не видит таких рисков. Он предложил развивать новые модели оплаты жилья и стимулировать застройщиков к строительству арендного жилья.