Риелтор Перескокова заявила, что введение доходных домов не окажет сильного влияния на стоимость аренды жилья

Введение в России доходных домов не окажет значительного влияния на стоимость аренды жилья. Об этом заявила риелтор Наталья Перескокова в интервью «Ридусу», комментируя инициативу по возрождению данного института.

Она подчеркнула, что цены на аренду формируются под воздействием экономических и политических факторов, а не типа жилья.

«Появление доходных домов просто добавит новый вариант арендного жилья, что может сделать проживание более комфортным для некоторых категорий арендаторов», — отметила Перескокова.

Ранее она также прогнозировала рост цен на посуточную аренду в Москве летом на 10-15%.