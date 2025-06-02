Риелтор Перескокова заявила, что введение доходных домов не окажет сильного влияния на стоимость аренды жилья

Введение в России доходных домов не окажет значительного влияния на стоимость аренды жилья. Об этом заявила риелтор Наталья Перескокова в интервью «Ридусу», комментируя инициативу по возрождению данного института.
Она подчеркнула, что цены на аренду формируются под воздействием экономических и политических факторов, а не типа жилья.
«Появление доходных домов просто добавит новый вариант арендного жилья, что может сделать проживание более комфортным для некоторых категорий арендаторов», — отметила Перескокова.
Ранее она также прогнозировала рост цен на посуточную аренду в Москве летом на 10-15%.
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