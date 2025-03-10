Риелтор Перескокова: внутренний туризм вызвал рост спроса на посуточную аренду

Интерес к посуточной аренде квартир в России значительно вырос. Путешественники активно снимают жилье не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах страны. Подробнее рассказала риелтор Наталья Перескокова в беседе с ОТР .

По словам эксперта, внутренний туризм в стране набирает популярность. Тренд на путешествия по России растет, а вместе с ним — и спрос на посуточную аренду, пояснила специалист.

«Если года три назад [объясняли это тем,] что закрыты границы, <…> то сегодня границы открыты, но туризм по России [остается] популярен», — заявила Перескокова.

Стоимость краткосрочной аренды за год увеличилась незначительно — примерно на 5–7%. Конечная сумма зависит от направления и сезона. В январе–феврале спрос снижается, а с майских праздников увеличивается.