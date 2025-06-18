Риелтор Перескокова спрогнозировала традиционный рост цен на аренду квартир в Москве

Цены на аренду жилья в последние месяцы не радовали, но вскоре ожидается возможность выгодно снять квартиру, сообщила риелтор Наталья Перескокова в интервью Life.ru .

По ее словам, аренда в Москве традиционно дорожает в июле и августе, когда приезжают студенты и аспиранты, и повышение может составить от 10 до 30%.

«А прямо сейчас можно поймать самые приятные цены на аренду. Скромная квартира в спальном районе сейчас стоит 40 тысяч рублей [рублей]», — отметила эксперт.

Как пояснила риелтор, в сезон стоимость может подняться до 50 тысяч рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах, например в Петербурге.