Риелтор Перескокова спрогнозировала рост цен на жилье в крупных городах РФ

Стоимость недвижимости в российских мегаполисах в 2025 году продолжит расти. Об этом заявила член Гильдии риелторов Московской области Наталья Перескокова в беседе с Ura.ru .

Эксперт выделила российскую столицу, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и другие южные города. Спрос на жилье там остается высоким, из-за чего поднимутся цены за квадратный метр, считает специалист.

«Если экономика стабилизируется, а ипотечные ставки снизятся, то отложенный спрос выплеснется на рынок, и жилья может не хватить. То есть дефицит предложений станет ощутимым — как для вторичного, так и для первичного рынка», — добавила риелтор.

В заключение Перескокова назвала необоснованными ожидания снижения стоимости квартир в следующем году.