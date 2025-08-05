Риелтор Перескокова сообщила о сложностях при введении дифференцированной ипотечной ставки

Председатель комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова поделилась с «Ридусом» своими мыслями о возможных последствиях введения дифференцированной ставки ипотечного кредитования в России. Эта мера, предложенная председателем Госдумы Вячеславом Володиным, может привести к ряду проблем в сфере недвижимости.

Перескокова подчеркнула риск возникновения махинаций с регистрацией. Она привела пример, когда человек, зарегистрированный в Москве, может оформить регистрацию в регионе с более низкой ставкой и купить квартиру в столице по более выгодному кредиту.

Однако член Союза пиарщиков отметила, что избежать таких схем можно, если установить правило выкупа недвижимости в том же регионе, где получена ставка. Это может поддержать региональное развитие и стимулировать строительство.

Перескокова также указала на сложность оценки уровня доходов в регионах и выбора метода для определения ставок. Эти факторы могут усложнить процесс получения ипотеки.