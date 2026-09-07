Риелтор Перескокова рассказала о росте популярности инвестирования в кладовки

На московском рынке недвижимости растет интерес к приобретению кладовок. О плюсах и минусах такого инвестирования в интервью радио Sputnik рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По словам эксперта, в первую очередь это связано с тем, что площади квартир дорожают, а потребность в дополнительном месте для хранения вещей остается. Кладовки становятся заметным инвестиционным продуктом.

«С инвестиционной точки зрения кладовка может быть интересна благодаря относительно невысокому порогу входа и возможности получать регулярный арендный доход», — отметила Перескокова.

Особенно востребованы помещения площадью 3–6 квадратных метров в крупных жилых комплексах, где квартирным жителям часто не хватает мест для хранения. Однако не любую кладовку можно считать выгодной инвестицией.

Перескокова подчеркнула, что здесь, как и при покупке квартиры, ключевое значение имеют три фактора: цена покупки, ликвидность объекта и потенциальная ставка аренды. Кладовка в доме с большим количеством жителей и дефицитом таких помещений будет пользоваться спросом лучше, чем в ЖК, где подобных предложений много.