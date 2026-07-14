Риелтор Перескокова рассказала о рисках покупки жилья в домах, построенных по реновации

При покупке квартиры в доме, построенном по программе реновации и выставленном на аукцион, важно учесть несколько моментов, сообщила риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с радио Sputnik .

По словам эксперта, продавец недвижимости должен быть городом, например, в лице государственного бюджетного учреждения (ГБУ) или уполномоченной организации. Важно проверить основания возникновения права собственности, отсутствие обременений, арестов и судебных споров.

«Важно разобраться, почему квартира оказалась на торгах. Как правило, это непроданные квартиры после переселения, квартиры увеличенной площади, за которые переселенцы не стали доплачивать, или коммерческие квартиры, предназначенные для свободной продажи. Во всех подобных случаях риски обычно минимальны», — рассказала Наталья Перескокова.

Многие дома по реновации находятся на гарантии, поэтому стоит обратить внимание на качество отделки, работу инженерных систем, состояние окон, дверей, вентиляции, отсутствие протечек и трещин.

При покупке квартиры на электронном аукционе необходимо заранее ознакомиться с его условиями: узнать размер обеспечительного платежа, сроки оплаты, порядок подписания договора, ответственность за отказ от сделки после победы. Если дом уже заселен, полезно узнать, как работает управляющая компания, есть ли жалобы жильцов на качество обслуживания.

Согласно практике, квартиры в домах по реновации, реализуемые городом через официальные аукционы, считаются одними из наиболее безопасных объектов на первичном рынке с точки зрения юридической чистоты. Однако если квартира продается не городом, а частным собственником, который ранее получил ее по программе реновации, то необходимо проводить полноценную юридическую проверку сделки.