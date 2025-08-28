Риелтор Перескокова рассказала, что для аренды жилья в Москве нужно получать минимум 110 тысяч рублей

Риелтор Наталья Перескокова в беседе с Life.ru рассказала, какой уровень дохода необходим для аренды жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге без финансовых затруднений.

По словам эксперта, на съем квартиры следует тратить не более 35% от ежемесячного заработка. Согласно этой формуле, минимальная зарплата для аренды жилья в Москве должна составлять от 110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 85 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — от 55 тысяч рублей.

«Эти суммы позволяют арендовать комфортное жилье без чрезмерных финансовых нагрузок», — пояснила специалист.

В заключение она добавила, что ключевым фактором комфорта является расположение квартиры — она должна находиться в шаговой доступности от станций метро или трамвайных остановок.