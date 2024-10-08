Риелтор Перескокова призвала банки пересмотреть выданные по программе семейной ипотеки кредиты
Некоторые россияне использовали семейную ипотеку для личного обогащения. Об этом рассказала риелтор Наталья Перескокова в беседе с «Ридусом».
По ее словам, схема предполагает получение одобрения по программе в трех-четырех банках. Финансовые организации не могли отследить данные, так как информация обновляется не сразу.
«Подобные махинации использовались для реализации инвестиционных проектов», — пояснила эксперт.
В заключение она призвала банки пересмотреть кредиты, выданные в рамках семейной ипотеки. Нарушителям нужно поднять ставку до рыночного уровня, считает специалист.
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