Риелтор Перескокова предостерегла от иллюзий, связанных с «льготными» предложениями от застройщиков

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью радио Sputnik высказалась о влиянии снижения ключевой ставки и инфляции на рынок недвижимости.

По словам эксперта, несмотря на снижение ключевой ставки, ипотека остается дорогой — ставки начинаются от 15–16%. Перескокова отметила, что новостройки по-прежнему переоценены, но на вторичном рынке можно найти более выгодные предложения.

Эксперт предостерегла от иллюзий, связанных с «льготными» предложениями от застройщиков, подчеркнув, что такие предложения, как рассрочки и подарки, на самом деле приводят к повышению стоимости объектов недвижимости.

При этом риэлтор считает, что при высокой инфляции долгосрочная ипотека может быть выгодной. Она отметила, что со временем платеж будет «съедаться» ростом доходов. Семейная ипотека под 6% — хороший вариант, заключила Перескокова.