Риелтор Перескокова посоветовала при покупке жилья у пенсионера обязательно поговорить с его родственниками

Риелтор Наталья Перескокова в интервью радио Sputnik поделилась важными рекомендациями для потенциальных покупателей недвижимости. Она рассказала о «красных флагах», которые могут указывать на мошенничество.

По словам специалиста, при сделке с пожилым человеком нужно обязательно поговорить с продавцом. Риелтор рекомендует задавать хитрые вопросы, чтобы проверить достоверность информации. Например, если спросить у продавца, ведомого мошенниками: «У вас есть дети?», он, скорее всего, ответит утвердительно. Но если продолжить расспросы, можно выявить несоответствие в ответах.

«Нужен хитрый вопрос. Конечно, нужно выяснять, есть ли родственники, и обязательно с ними разговаривать, очень хорошо все проверить, удостовериться, попросить документы. Только так», — заключила Перескокова.