Риелтор Перескокова отметила, что с московского рынка аренды постепенно исчезают квартиры с «бабушкиным» ремонтом

С московского рынка долгосрочной аренды исчезают квартиры с устаревшей обстановкой. Как сообщила ИА НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, внешний вид жилья стал главным критерием выбора из-за роста конкуренции и запросов нанимателей.

Если несколько лет назад жилье со старой мебелью сдавалось из-за дефицита предложений, то сегодня арендатор выбирает из десятков вариантов.

«Сегодня арендатор в первую очередь обращает внимание на состояние квартиры, санузел, мебель и общее ощущение пространства», — подчеркнула собеседница агентства.

Полностью сегмент не исчез: такие лоты остаются востребованы в эконом-классе при условии хорошей локации и адекватной цены. Разница в ставке между старым и обновленным жильем может достигать 30%. При этом дорогой евроремонт далеко не всегда окупается за счет повышения стоимости найма.

Чтобы быстрее сдать квартиру без больших вложений, собственники все чаще используют бюджетный хоумстейджинг. Вложения в размере 200–300 тысяч рублей (замена светильников, текстиля, освежение стен) позволяют представить объект иначе.

По словам эксперта, ремонт для сдачи должен быть рациональным, нейтральным и износостойким. На рынке выигрывает квартира с лучшим соотношением цены, локации и визуального впечатления.