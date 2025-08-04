Риелтор Перескокова опровергла данные о росте спроса на вторичное жилье

Около 5% потенциальных покупателей жилья — это квартирные туристы. Об этом рассказала риелтор Наталья Перескокова в беседе с сайтом «Ридус» .

Ранее сообщилось о росте спроса на вторичное жилье в России на 15–20% после решения Центробанка России снизить ключевую ставку до 18%. По опубликованным данным, цены на вторичку могут вырасти до 10%. Однако Перескокова назвала такие данные преждевременными.

«У меня подобные сведения вызывают удивление. С чего они взяли, что спрос увеличился на 15–20%? Это бред. Ключевую ставку понизили на 2% всего неделю назад. Пока очень рано говорить об увеличении спроса на вторичное жилье и высчитывать какие-то проценты», — отметила риелтор.

Специалист добавила, что рынок недвижимости оживился после снижения ставки, но не настолько сильно, чтобы говорить о значительном росте спроса.