Риелтор Перескокова объяснила, что кредиты с низким первым взносом обычно выдают по повышенной ставке

Риелтор Наталья Перескокова в беседе с радиостанцией Sputnik сообщила, что первоначальный взнос по ипотеке является одним из ключевых параметров оценки риска для банка.

Как пояснила эксперт, кредиты с низким первоначальным взносом считаются более рискованными и выдаются по повышенной ставке или ограничиваются регуляторной политикой Центробанка.

«Если первоначальный взнос достигает 30-40% от всей суммы, то возможно снижение ставки», — допустила специалист.

По ее словам, банк также учитывает стабильность дохода заемщика, его кредитную историю и долговую нагрузку. Кроме того, на одобрение ипотеки влияют тип и ликвидность объекта недвижимости.