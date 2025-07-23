Риелтор Перескокова допустила ставку по ипотеке на уровне 21%

Риелтор Наталья Перескокова в беседе с « Ридусом » предположила, что снижение Центробанком ключевой ставки с 20% до 18% приведет к установлению рыночных ставок по ипотеке в пределах 20–21% годовых.

По словам эксперта, такие условия способны оживить рынок недвижимости, однако изменения будут не так заметны, поскольку ипотека остается достаточно дорогой для большинства.

«Спрос немного повысится за счет людей, опасающихся дальнейшего роста цен. Стоимость жилья, как известно, увеличивается пропорционально снижению ключевой ставки», — отметила специалист.

Она также допустила, что некоторые обладатели крупных банковских вкладов воспользуются ситуацией для приобретения недвижимости по выгодной цене.