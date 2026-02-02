Риелтор Перескокова допустила локальную коррекцию цен на аренду жилья

Риелтор Наталья Перескокова в беседе с Life.ru сообщила, что резкого снижения ставок долгосрочной аренды в Центральной России в ближайшее время не предвидится, однако возможна локальная коррекция.

По мнению эксперта, снижению арендных ставок могли бы способствовать несколько факторов. Главным из них является снижение ключевой ставки Банка России, что сделало бы ипотеку более доступной и позволило бы части арендаторов стать покупателями.

Риелтор дала прогноз на лето: в экономсегменте возможна коррекция ставок на 5–10%, в сегменте массового комфорта вероятны стагнация и небольшой торг в пределах тех же 10%, а в комфорт-классе и бизнес-сегменте цены, скорее всего, удержатся на текущем уровне.