Риелтор Никитина: самая большая группа ипотечных заемщиков — участники альтернативных сделок
В настоящее время самая многочисленная группа ипотечных заемщиков состоит из участников альтернативных сделок. Об этом рассказала риелтор Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.
По ее словам, сама процедура предполагает продажу имеющейся квартиры и немедленное приобретение нового жилья. Речь идет об объекте большей площади и комнатности, пояснила эксперт.
Она также отметила, что некоторые клиенты соглашаются на покупку в надежде на дальнейшее рефинансирование долга. На их взгляд, со временем Центробанк может смягчить политику, добавил сайт KP.RU.
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