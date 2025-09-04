Риелтор Никитина разделила инвесторов на активных и осторожных

Категории инвесторов на российском рынке недвижимости обозначила председатель комитета Российской гильдии риелторов Екатерина Никитина в беседе с «Известиями» .

По ее мнению, инвесторы подразделяются на две группы: активные, стремящиеся максимизировать прибыль, приобретая недвижимость одними из первых, и осторожные, предпочитающие сначала оценить ситуацию, включая стоимость жилья, потенциальные доходы от аренды и размер ипотечных платежей.

Никитина подчеркнула наличие определенных рисков, связанных с кредитованием сделок. Несмотря на публичные обещания банков обеспечить финансирование, реальная практика показывает, что выдача займов может затягиваться, создавая препятствия для быстрого завершения операций.

Кроме того, сама процедура покупки недвижимости в новых регионах, вероятно, потребует большего времени по сравнению с обычными условиями рынка.