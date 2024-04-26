Риелтор Никитина посоветовала проводить опись мебели при аренде квартиры | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:26 Риелтор Никитина посоветовала проводить опись мебели при аренде квартиры

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При заключении договора аренды необходимо провести опись мебели и техники, которая будет сдаваться вместе с квартирой. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости «Pro обмен» Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, такой шаг защитит арендатора от недобросовестных собственников. Перед подписанием договора следует подробно описать мебель, указав, в каком состоянии находится каждая вещь, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, стоит зафиксировать показания всех счетчиков и указать их в акте приема-передачи квартиры. Также с собственником можно договориться о не повышении стоимости оплаты при долговременном съеме, отметила Никитина.