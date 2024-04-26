Риелтор Никитина: квартиру лучше всего снимать с мебелью | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:54 Риелтор Никитина: квартиру лучше всего снимать с мебелью

Читать 360 в

Квартира с мебелью позволит арендаторам сэкономить при съеме жилья. Не стоит обращать внимание на варианты без мебели и техники, сообщила руководитель агентства недвижимости «Pro обмен» Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, отсутствие требуемого для комфортного проживания набора приводит не только к дополнительным финансовым затратам, но и лишним заботам. Квартиры без мебели могут стоит дешевле, но в конечном итоге сэкономить на этом не получится.

Реклама

Кроме того, при выборе съемной квартиры стоит учитывать локацию. Важно обращать внимание на транспортную доступность и наличие соцучреждений, отметила Никитина.