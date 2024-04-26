Риелтор Никитина: квартиру лучше всего снимать с мебелью | 360°

26 апреля 2024, 12:54
Риелтор Никитина: квартиру лучше всего снимать с мебелью
Квартира с мебелью позволит арендаторам сэкономить при съеме жилья. Не стоит обращать внимание на варианты без мебели и техники, сообщила руководитель агентства недвижимости «Pro обмен» Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, отсутствие требуемого для комфортного проживания набора приводит не только к дополнительным финансовым затратам, но и лишним заботам. Квартиры без мебели могут стоит дешевле, но в конечном итоге сэкономить на этом не получится.
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Кроме того, при выборе съемной квартиры стоит учитывать локацию. Важно обращать внимание на транспортную доступность и наличие соцучреждений, отметила Никитина.
Квартиры
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